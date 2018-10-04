AMD назвала дату выхода новых процессоров и видеокарт

Компания AMD подтвердила свои планы по выпуску процессоров и видеокарт. Она воспользуется случаем, чтобы представить давно ожидаемые 7-нанометровые процессоры и видеокарты, на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.


Презентация состоится 9 января. На ней выступит Лиза Су, президент и исполнительный директор компании. Как ожидается, на выставке состоится анонс процессоров и видеокарт нового поколения, а выйдут они в течение 2019 года.

AMD планирует выпустить 7-нанометровую продукцию такого класса первой в мире, заметно обогнав своего заклятого конкурента, компанию Intel. Первыми 7-нанометровыми продуктами AMD должны стать процессоры Ryzen третьего поколения и видеокарты Vega.

Напомним, AMD впервые показала 7-нанометровый графический чип Radeon Vega на выставке Computex 2018 в июне.

Источник
CES
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