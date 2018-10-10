Huawei выпустила новые процессоры для смартфонов и машин с автопилотом

Компания Huawei представила два процессора Ascend, предназначенных для систем искусственного интеллекта. Они нацелены на конкуренцию с аналогичными решениями от Qualcomm и NVIDIA.


Чип Ascend 910 предназначен для использования в дата-центрах, тогда как Ascend 310 ориентирован на устройства с подключением к интернету, такие как смартфоны, смарт-часы, гаджеты «интернета вещей» и так далее.

Процессор Ascend 910 изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу, а Ascend 310 — 12-нанометровому. Кроме того, максимальное энергопотребление Ascend 310 составляет всего 8 Вт.

Системы на базе этих процессоров начнут появляться во втором квартале 2019 года. Также в 2019 году ожидается ещё три чипа для систем на базе искусственного интеллекта от Huawei, это будет обновлённая и улучшенная линейка.

Источник
Huawei
Теги
процессор Huawei искусственный интеллект Ascend

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