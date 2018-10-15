Стало известно, насколько NVIDIA GeForce RTX 2070 медленнее, чем RTX 2080

В сети появились результаты тестирования 3DMark Time Spy видеокарт GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2070. Их опубликовал таиландский блогер Tum Apisak, известный регулярными утечками.


Согласно бенчмарку, в системе с процессором Intel Core i7-8700K видеокарта GeForce RTX 2070 заработала 8762 балла, модель GeForce RTX 2080 — 10 283 балла, а GeForce RTX 2080 Ti набрала 12 210 баллов.

Напомним, NVIDIA представила видеокарты нового поколения GeForce RTX в конце августа. В неё вошли первые игровые ускорители на базе новой архитектуры NVIDIA Turing и платформы NVIDIA RTX, объединяющей шейдеры нового поколения с трассировкой лучей в реальном времени и новыми возможностями искусственного интеллекта.

Если старшие модели GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 уже начали продаваться, то младшая в серии GeForce RTX 2070 ещё только готовится к релизу до конца октября.

Источник
Tum Apisak
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видеокарта NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2080 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA GeForce RTX 2070

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