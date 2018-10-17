Стало известно, насколько процессоры AMD Zen 2 будут быстрее предшественников

В сети появился слайд из презентации компании AMD, показывающий насколько быстрее предшественников окажутся процессоры с новой архитектурой AMD Zen 2.


Архитекрура AMD Zen 2 перейдёт на 7-нанометровый производственный техпроцесс, в процессорах повысится количество вычислительных ядер и вырастет показатель IPC — количество инструкций, выполняемых за один такт процессора.

По сравнению с архитектурой Zen+ показатель IPC повысится на 13%. Отметим, что обновление Zen+ предоставляло рост на 2-5% по сравнению с оригинальной Zen. По словам источника, речь идёт о тестировании на научных задачах, а не игровых.

Как ожидается, первыми процессорами на базе Zen 2 станет второе поколение серверных процессоров семейства EPYC, чей выход должен состояться до конца 2018 года. В потребительский сегмент Zen 2 должна придти в 2019 году.

Источник
Bits n Chips
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процессор AMD AMD Zen Zen

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