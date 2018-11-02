AMD доминирует на европейском рынке компьютеров

На европейском рынке компьютеров компания AMD доминирует над Intel по продажам процессоров. Это следует из статистики продаж процессоров у крупного немецкого ритейлера Mindfactory по итогам октября 2018 года. Разрыв по продажам в штуках между AMD и Intel составил более 42%.





Доля AMD составила 71%, а Intel — 29 %. В штуках это 13 130 процессора AMD и 5 275 процессора Intel. При этом продажи AMD выросли более чем на 3 тысячи, а у Intel остались на прежнем уровне.





По объёму вырученных с продаж денег ситуация несколько иная. Средняя цена на процессоры Intel составляет в октябре 354,75 евро, а на чипы AMD — 206,82 евро. В результате, на долю AMD приходится 59% дохода, а Intel — 41%.





