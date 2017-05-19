9 главных ошибок при сборке игрового компьютера

Собрать мощный игровой компьютер самому в наше время — проще простого. Но если вы делаете это в первый раз, то рискуете наломать дров и потратить лишнее время и, что хуже, кучу денег. Рассказываем о главных ошибках при сборке компьютера.

Покупка дешевого блока питания на сдачу от мышки

Всем хочется максимум денег вложить в простые и понятные вещи. Например, в самые мощные процессор и видеокарту, чтобы все игры шли на самых высоких настройках. На стильный корпус — ведь вам любоваться им ближайшие N лет. Поэтому, так или иначе, подмывает сэкономить на «скучных» вещах, вроде блока питания — и купить какую-нибудь дешёвую безымянную китайскую поделку. И это очень большая ошибка, так как из-за сбоев в работе блока питания (а они рано или поздно случаются с любой дешёвой вещью) могут сгореть и другие комплектующие. Поэтому, экономя на блоке питания, вы рискуете всем компьютером целиком.

Совет: не экономьте на блоке питания

Покупка слишком мощного блока питания

Есть и немало людей, которые ударяются в другую крайность: они слепо гонятся за цифрой, которая указана на блоке питания. «500 Вт? Нееет, возьму-ка вот этот на 1000 Вт. Столько точно хватит». И действительно хватит в 99% случаев, потому что хватило бы и 650. Конечно, вреда от этого не будет, но лучше ведь взять более вместительный SSD или видеокарту уровнем выше, чем выкидывать деньги на лишние ватты.

Совет: убедитесь, что не переплачиваете за блок питания

Покупка несовместимых комплектующих

Нельзя просто набрать наиболее приглянувшихся комплектующих и твёрдо рассчитывать, что соберёте лучший компьютер в мире. Даже сейчас, когда собрать свой компьютер проще, чем когда-либо, нужно обращать внимание на совместимость. Иначе вы рискуете пытаться вставить процессор AMD в материнскую плату, предназначенную для процессора Intel.

Совет: убедитесь, что комплектующие рассчитаны на совместную работу

Покупка разгоняемого процессора и дешёвой материнской платы, которая не потянет разгон

Если вы настроены настолько решительно, что готовы взять процессор с разблокированным множителем, то потрудитесь взять материнскую плату соответствующего уровня. Недорогие модели имеют очень скромную функциональность, которая не позволит вам раскрыть весь потенциал разгоняемого процессора.

Совет: если собираетесь разгонять процессор, убедитесь, что материнская плата имеет достаточно инструментов для этого

Промахнуться с размерами корпуса и комплектующих

В характеристиках любого корпуса, любого процессорного кулера и любой видеокарты производитель всегда указывает их габариты. Однако в спешке или по неопытности можно забыть соотнести их друг с другом. Если кулер будет слишком высок для корпуса, то вам придётся оставить боковую стенку снятой. А это — пыль и риск, что внутрь заберутся дети или домашние животные. Либо всё сразу. Если же видеокарта окажется слишком длинной, то, в лучшем случае, вам придётся снять корзину для жестких дисков, в худшем — менять видеокарту или корпус.

Совет: обращайте внимание на габариты процессорного кулера, видеокарты, корпуса, блока питания

Неправильно установить процессорный кулер

В этом нет ничего постыдного. Далеко не все из кулеров имеют простую схему, и упаси вас бог потерять инструкцию от него. Да-да, инструкции для слабаков, но не тогда, когда дело идёт о процессорном кулере. Внимательно следуйте каждому её указанию и тогда, быть может быть, с пятого раза у вас получите закрепить кулер так, что он не будет ни болтаться, ни пережимать плату.

Совет: к установке процессорного кулера подходить, как к хирургической операции на сердце — со всей ответственностью

Потратить слишком много времени на выбор термопасты и изучения способа её нанесения, и всё равно всё сделать неправильно

Да, есть некоторая разница между теплопроводностью различных термопаст, но нужно помнить две очень важные вещи. Во-первых, дороже — не всегда лучше. Во-вторых, разница действительно имеет значения только тогда, когда вы разгоняете процессор или используете дешёвый кулер, в остальных случаях 5–7 градусов не дадут вам никакой заметной разницы. К тому же не надо пытаться выдавить на процессор всю упаковку термопасты сразу или же долго размазывать её по теплораспределительной крышке. Немного капнули на середину. Накрыли кулером. Всё.

Совет: отнеситесь к термопасте проще

Забыть подключить какой-нибудь из кабелей и думать, что продавец подсунул бракованные комплектующие

Всевозможных кабелей в системном блоке относительно немного, но некоторые из разъёмов предательские похожи на другие, а какие-то могут просто выпасть из поля зрения. Прежде, чем рвать на себе волосы из-за того, что собранный компьютер не загружается, еще раз проверьте, всё ли вы подключили. А потом проверьте еще раз. И еще.

Совет: будьте бдительны, когда подключаете кабели к комплектующим

Забыть поставить заглушку I/O-панель

Такое происходит и с самыми опытными из нас. Вы полностью собрали системный блок, поставили каждую деталь на соответствующее место, аккуратно проложили все провода. И, наконец, замечаете, что осталось кое-что «лишнее» — заглушка, которая ставится на панель портов материнской платы, чтобы через свободное место в корпус не проникала лишняя пыль. Да-да, лучше смириться сразу — вам придётся пройти половину процесса заново, чтобы поставить её на место.

Совет: помните про заглушку I/O-панели — сэкономите время