Какие процессоры и видеокарты выпустит AMD в этом году: подробный план

Компания AMD, воодушевлённая значительными успехами в прошлом году, собрала журналистов со всего света, чтобы рассказать о планах на год нынешний. А планы у неё впечатляющие: множество новых десктопных и мобильных процессоров, мобильная графика и не только. Делимся с вами всем, что удалось услышать на мероприятии AMD CES Tech Day.

Презентация началась с того, что AMD напомнила журналистам, какая она молодец и как много замечательных продуктов она выпустила в прошлом году. И это действительно так — впервые за много лет «красные», вечно отстающеие от Intel, смогли догнать и даже местами перегнать противника. Компания запустила не только лишь линейку процессоров начального уровня, как это было в предыдущие годы, но и полностью закрыла все позиции, включая не только высокопроизводительные процессоры для домашних и профессиональных компьютеров, но даже сверхбыстрые серверные решения. В 2017 году появились и мобильные чипы, соперничающие с последними Intel ULV по производительности и равные по тепловыделению.





AMD пообещала не останавливаться на достигнутом и продолжать в том же духе и в 2018 году, и во всех последующих. И рассказала о своих планах сразу на год вперёд. А про некоторые вещи — аж до 2020 года.





И сразу перейдём к тому, что же ожидает фанатов AMD в 2018 году. В первом квартале десктопные процессоры Ryzen обзаведутся встроенным видеоядром Vega, а мобильная серия APU получит пару новых чипов начального уровня в дополнение к уже имеющимся производительным моделям. Во втором квартале нас ждёт второе поколение процессоров Ryzen, при выпуске которых будет использоваться уже 12-нм техпроцесс вместо 14-нм, а ноутбуки получат APU Ryzen Pro. Наконец, во втором полугодии на новый техпроцесс переедет Threadripper и линейка Pro десктопных чипов Ryzen.





Также AMD приоткрыла завесу над планами по совершенствованию архитектуры Zen вплоть до 2020 года, правда, только относительно названия следующих поколений Zen и о том, что после 12-нанометрового техпроцесса CPU перейдут на 7 нанометров. Кроме того, дизайн Zen 2, по словам компании, уже завершён, но, видимо, раньше 2019 года процессоров на основе этой архитектуры ждать не стоит. Видеоядро Vega сразу перейдёт на 7 нм, а её наследницей станет Navi.





В прошлом году AMD хоть и выпустила очень мощные процессоры для ноутбуков, но лишь в количестве двух моделей верхнего и среднего сегмента: Ryzen 7 2700U и 5 2500U соответственно. Они успешно конкурируют с восьмым поколением мобильных процессоров Intel, причём заметно опережая их, когда дело доходит до обработки графики. В начале этого года линейка должна стать шире за счёт еще двух новых чипов — Ryzen 3 2300U и 3 2200U. Они будут иметь частоты пониже, в них будет меньше графических блоков, а самый младший процессор останется с двумя ядрами вместо четырёх.





Что касается мобильных Ryzen Pro, то их главной особенностью станет расширенная функциональность по защите информации, а основные устройства на их базе — корпоративные ноутбуки, к которым предъявляются повышенные требования безопасности.





12 февраля выйдут десктопные процессоры Ryzen со вcтроенной графикой Vega. Судя по тому, как хорошо встроенная Vega показала себя в мобильных чипах, во «взрослых» нас будет ждать что-то не менее интересное. На базе этих APU можно будет собрать компактные комптютеры, на которых пойдут и современные игры.

Цены уже объявлены: 169 долларов за старший процессор Ryzen 5 2400G c 8 потоками и 11 графическими блоками и 99 долларов за младший с 4 ядрами/потоками и 8 графическими юнитами. По заявлению самой AMD, Ryzen 5 2400G по производительности равняется связке Intel Core i5-8400 и NVIDIA GeForce GT 1030.

Последнюю, конечно, трудно назвать игровой, но получить её производительность вместе с неплохим процессором, причём за меньшие деньги — весьма приятно. Еще более приятным фактом является, что эти APU позволяют разгонять и CPU, и видеоядро, и оперативную память.

Линейка десктопных процессоров, которая выйдет в этом году, будет носить то же название, за исключением первый цифры индекса, которая сменится с единицы на двойку. Новые процессоры будут обратно совместимы с материнскими платами на сокете AM4, но для полноценной работы понадобится обновление BIOS. Вместе с новыми процессорами появятся платы на новом чипсете — X470, но AMD пока не раскрывала подробностей об их функциональности.





Кроме этого, графика Vega, наконец, получит мобильный вариант. И это очень вовремя, так как предыдущее поколение недотягивало до топовых «ноутбучных» видеокарт NVIDIA. Но никакой информации о том, что это за видеокарты и когда мы увидим лаптопы на их основе, компания не выдала. Известно только, что они будут использовать новую быструю память HBM2.





AMD также вскользь упомянула про FreeSync 2 — технологию синхронизации кадров между видеокартой и монитором, которая делает смену этих самых кадров максимально плавной и лишённой разрывов. Вторая версия поддерживает HDR, и для неё уже сертифицировано 300 мониторов, а еще 250 получат сертификат позже.





Наконец, «красные» анонсировали и собственный процессорный кулер. AMD делает упор на то, что он имеет отдельные профили охлаждения на случай разгона процессора, а также оснащён светодиодной подсветкой.



