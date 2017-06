Обзор видеокарты AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G

Не просто стать лидером по производительности, но и оставаться им — практически невозможно. Но некоторым это удается! Рецепт прост: нужно не просто разогнать видеокарту, а сделать эффективное и тихое охлаждение и заложить в нее громадный потенциал. Встречайте лидера — AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G

GeForce GTX 1080Ti относится к наивысшему ценовому сегменту, рекомендованная цена составляет 650 долларов. Ровно столько раньше просили за куда как менее производительную видеокарту GTX 1080. А нынешние 3584 шейдерных процессора, помещенные в ГП Pascal, действительно не имеют аналогов. Но помимо красивых цифр видеокарте нужна обертка: грамотная система питания, поддержка разгона на программном уровне, эффективное охлаждение. Без этих вещей любая GTX 1080 Ti — просто быстрая видеокарта.





Для безусловного успеха нужно еще и узнаваемое «лицо» — чтобы отличаться. Самые продвинутые видеокарты Gigabyte представлены в новом геймерском бренде AORUS.





Технические характеристики, конструкция, охлаждение





AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G — единственная в своем роде благодаря самому высокому заводскому разгону. Причем для требовательных к тишине пользователям предлагается режим Silent, игрокам – Gaming, а для раскрытия потенциала компания позаботилась о стопроцентном надежном разгоне в режиме OC.

AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition Количество CUDA-ядер 3584 3584 Количество текстурных блоков 224 224 Количество ROP 88 88 Частота ядра 1746 (1632) МГц — OC mode 1480 (1582) МГц 1721 (1607) МГц — Gaming mode 1480 (1582) МГц — Silent mode Память 2862 (11448) МГц — OC mode 2750 (11010) МГц 2808 (11232) МГц — Gaming mode 2750 (11010) МГц — Silent mode Тип памяти GDDR5X, 11 ГБ GDDR5X, 11 ГБ Интерфейс памяти 352 бит 352 бит Уровень TDP 275 Вт (измеренное) 250 Вт Питание 8+8 пин 6+8 пин Цена - рублей 650 долларов

Видеокарта оснащается фирменной системой охлаждения под названием WindForce Stack 3X: в нее входят три вентилятора диаметром 100мм каждый. Два крайних вращаются по часовой стрелке, центральный – против. Лопасти имеют специальный профиль и аэродинамические насечки, повышающие акустический комфорт. Профиль помогает избавиться от неприятных звуков на рабочих оборотах вентиляторов. К тому же центральный вентилятор утоплен внутрь видеокарты относительно остальных. Столь сложная конструкция не заканчивается одними вентиляторами. Отказавшись от принципа использовать не более двух слотов, компания разработала более внушительную систему охлаждения, логично решив, что лучше пожертвовать третьим слотом ради улучшения остальных характеристик.





В основании конструкции используется медная теплораспределяющая пластина (охлаждает в том числе память), массивный радиатор со сложным геометрическим профилем ребер и шесть композитных тепловых трубок.





Тыльная пластина новинки получила медную вставку за кристаллом GPU, которая улучшает отвод тепла. Основного радиатора касаются даже дроссели и микросхемы преобразования питания – это важный момент, про который многие производители забывают.





Вентиляторы (кстати, на двойных шарикоподшипниках) работают по двум сценариям. Первый подразумевает постоянное вращение, даже с отсутствующей нагрузкой — этот режим опциональный. Стандартно активируется условно пассивный: когда нет нагрузки или она невысокая, вентиляторы отключаются и загорается надпись «Fan stop». Если нагрузка увеличивается постепенно, в работу вступает центральный вентилятор, продолжает расти – задействуются остальные вентиляторы. Из этого можно понять, что управление вентиляторами — раздельное и независимое.





RGB-подсветка стала неотъемлемой частью компьютерных комплектующих. Кто-то ей украшает материнские платы и видеокарты, а кто-то дает ей более утилитарные функции. Например, светодиоды могут отображать температуру графического ядра, загрузку или обороты вентиляторов. Настраиваются режимы в единой утилите по разгону — GRAPHICS ENGINE.





Простой не перегруженный интерфейс, поделенный на 2 основные категории. Первая – разгон со встроенными настройками.





В соответствии с заводскими профилями активируются режимы Silent, Gaming, OC Mode.





В последнем варианте можно включить собственные установки, которые задаются вручную во вкладке.





Размер видеокарты – единственное что действительно ошарашивает в AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G. Так как система охлаждения занимает свои два слота расширения, а печатная плата с еще один, то в сумме вы теряете три слота. При этом длина видеокарты лишь едва превышает стандартные 267 мм и составляет 293 мм. Для удобства подключения питания разъемы выведены вбок и перевернуты защелками к верху. На столь большой площади разместилось 14 фаз питания (12 для ГП и пара для памяти). В фазах используются микросхемы DrMOS, способные выдержать далеко за 500 ватт. Из описанных характеристик для видеокарты предлагается две версии BIOS: первая с номинальными 300 ваттами энергопотребления, другая – на 275 ватт. В обоих случаях есть возможность расширить диапазон на 50% через утилиту настройки.

Стоит отметить 4-летнюю гарантию от производителя, что не так часто встречается.

Тестирование в играх





Тестовый стенд:

Процессор : Intel Core i7-7700K @4,5 ГГц

Процессорный кулер: СВО

Материнская плата: ASUS MAXIMUS IX FORMULA

Накопитель: SSD SAMSUNG 240 ГБ

Оперативная память: DDR4-3333 МГц, 2x 4 ГБ

Блок питания: Corsair A X1500i, 1500 Вт

Операционная система: Windows 10 х64

Драйвер: 378.78

Перед тем, как измерить производительность видеокарты в играх, стоит рассказать о её быстродействии в целом. Большинство графических плат с архитектурой Pascal работают в определенном диапазоне частот, который зависит от записанного в BIOS максимального энергопотребления. Именно эта цифра фигурирует в спецификациях NVIDIA к референсным видеокартам: для GTX 1080Ti средняя цифра должна составлять 250 Вт, в пике видеокарта обычно потребляет несколько больше энергии. Нереференсные видеокарты, а к таковым относится AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G, имеют больший запас прочности по питанию и охлаждению. Поэтому производители смещают лимит в сторону его увеличения. С этого параметра мы и начнем.

Энергопотребление





В AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G заложено три режима работы описанных выше. К счастью, производитель в той или иной мере постарался максимально использовать всю регламентированную мощность и отличий по энергопотреблению между ними не много. Так в самом демократичном и тихом режиме Silent видеокарта потребляет в среднем 270 ватт с пиками до 296 ватт. В режиме Gaming среднее потребление электричества составило 271 ватт с максимальными значениями до 298 ватт. А в самом скоростном OC Mode среднее число равнялось 273 ватта с при верхней границе в 301 Вт. Незначительные различия связаны с тем, что по мере роста частоты на энергопотребление влияет напряжение vGPU, обороты вентиляторов и температура. Эти три составляющих связаны друг с другом, но при близких значениях vGPU, даже работая с большим напряжением и меньшей температурой, видеокарта сильно энергопотребление не увеличивает.

Частота GPU и памяти

Согласно спецификациям, номинальная частота графического ядра и Boost должны быть такими:

1746 (1632) МГц — OC mode

1721 (1607) МГц — Gaming mode

1480 (1582) МГц — Silent mode.

В получасовом тесте 3DMark результаты оптимистичнее:

1802 (1873) МГц — OC mode

1795 (1860) МГц — Gaming mode

1693 (1785) МГц — Silent mode.

Напомним, референсная видеокарта в аналогичных условиях выдала среднюю частоту 1680 МГц с Boost до 1785 МГц. Иными словами, AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G даже в самом простом Silent будет хоть немного, но быстрее эталонной видеокарты.

Видеокарта прекрасно разгоняется: в ручном режиме с повышением напряжения vGPU стабильными были частоты до 2 ГГц. Увы, GPU Boost четко отслеживает состояние и при превышении лимита сбрасывает частоту графического ядра. В нашем случае средняя стабильная частота остановилась у числа 1952 МГц, что для GPU, состоящего из 12 млрд транзисторов, — великолепно.

Температуры





У любой современной видеокарты NVIDIA замерить максимальную температуру можно правильно, а можно и нет. Не сдвинете ползунок в настройках Target Temperature — и во время тестирования получите неверные данные, т. к. графическое ядро будет пропускать циклы, пытаясь понизить нагрев. В правильном варианте результаты AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G отличные. Судя по стремлению видеокарты не превышать температуру в 71 градус, инженеры оставили нам небольшой запас. Дело в том, что рекомендуемая максимальная температура составляет 84 градуса. Инженеры же настолько были уверены в эффективности своей разработки, что задали рабочую температуру на 13 градусов ниже. Обычно такое стремление сказывается на шумности, но не в этот раз.

Обороты вентиляторов





Скорость вращения вентиляторов не превышает 1550–1650 об/мин. А для полноты картины приведем уровень шума в дБА в зависимости от оборотов системы охлаждения.





Конечно, в простое вентиляторы отключаются, и видеокарта становится бесшумной. Под нагрузкой уровень шума не превышает 33,5 дБА, 32,8 дБА, 32 дБА для Silent, Gaming и OC Mode соответственно.

Результаты





Модель: Ср. 1920 к/с Ср. 2560 к/с Ср. 3840 к/с GTX 1080Ti 175,6 132,0 73,4 GTX 1080Ti OC 181,9 140,0 79,4 AORUS Xtreme Edition Silent 175,9 132,2 73,6 AORUS Xtreme Edition Gaming 178,9 136,1 76,5 AORUS Xtreme Edition OC 180,5 138,1 78,0 AORUS Xtreme Edition Manual 189,7 146,2 83,3

В играх с разрешением от 1920 до 2560 GTX 1080Ti скорость избыточная. С другой стороны, как раз столько нужно для 120–144-гигагерцевых мониторов. Так в шутерах эти FPS дадут непередаваемые ощущение суперплавности. В 4К видеокарта в режиме OC Mode вплотную приблизилась к референсной видеокарте, разогнанной вручную. Если то же самое проделать с новинкой, то она с легкостью опережает эталонную видеокарту от NVIDIA. К тому же остается простор для разгона не только графического ядра до 1950 МГц, но и памяти. Она покорила частоту 1475 МГц (эффективные 11800 МГц).

Список игр: Battlefront, Battlefield 4, BattleField 1, Total War: WARHAMMER, Deus Ex: Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider, Tom Clancy's The Division, Grand Theft Auto V, HITMAN, Fallout 4, Ведьмак 3.

В заключение





AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G — видеокарта три-в-одном плюс запасной план для наступления. Три готовых режима: Silent — для тишины, но не в ущерб производительности (чуть быстрее референсной видеокарты); Gaming добавляет пару процентов скорости; а в OC Mode, несмотря на название, шумность видеокарты достигает лишь 34,5 дБА с расстояния 1 м, при этом общая производительность почти равна разогнанной NVIDIA GTX 1080Ti вручную.

А запасной план пригодится энтузиастам. По праву эта видеокарта принадлежит им, так как разрабатывалась как бескомпромиссное решение. Съедать в пиках до 400 ватт и не перегреваться, держа частоту 1950 МГц — разве это не удержание лидерства?

