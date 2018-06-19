Чтобы не испортить дорогой компьютер «хромой» платформой: выбираем материнскую плату и чипсет правильно

Несмотря на то, что набор микросхем в матплатах сегодня контролируют только Intel и AMD, эти ребята наплодили такое количество вариантов, что разобраться в подобном бардаке не так уж просто. Особенно, если вы не следите, что там происходит с компьютерным железом ежемесячно, а обращаете на него внимание раз в 3-4 года, когда приходит пора обновить своего «железного друга». Именно для вас мы и подготовили руководство по выбору чипсета (материнской платы) накануне покупки современного компьютера.

Intel

Актуальных платформ/сокетов (процессорных разъёмов) у Intel сегодня всего два – LGA1151v2 и LGA2066. И они не особо конкурируют между собой, потому что отличаются по назначению и ценовому сегменту.



Линейка процессоров Intel Coffee Lake, первых общедоступных моделей с увеличенным количеством ядер с 2011 года

Платформа LGA1151v2 — это всё, что вы вкладываете в понятие «просто компьютер», от самых бюджетных вариантов до повседневных для работы и игр. LGA2066 — это «самый шик», платформа для флагманских систем, что можно заметить по максимальному количеству ядер для каждой из платформ: для LGA1151v2 лучший процессор получил всего 6 ядер и двухканальный контроллер памяти, в то время как для LGA2066 – 18 ядер и 4-канальный котроллер.

Практически все матплаты на одном и том же чипсете отличаются минимальным образом, поэтому для того, чтобы понять всё и сразу взгляните на отличия доступных чипсетов платформы LGA1151v2 (слева направо — от более крутых к менее крутым).



Стальные слоты для видеокарт в матплате ASRock Z370 Killer SLI

Чипсет (набор микросхем) Z370 Q370 H370 B360 H310 Сокет (разъём) LGA1151v2 LGA1151v2 LGA1151v2 LGA1151v2 LGA1151v2 Архитектура процессоров Coffee Lake Coffee Lake Coffee Lake Coffee Lake Coffee Lake Шина DMI3.0, 8 GT/s DMI3.0, 8 GT/s DMI3.0, 8 GT/s DMI3.0, 8 GT/s DMI3.0, 5 GT/s Количество PCI-Express 24 24 20 12 6 Количество портов USB До 14 USB2.0 До 10 USB3.0 До 14 USB2.0 До 10 USB3.1 До 14 USB2.0 До 8 USB3.1 До 12 USB2.0 До 6 USB3.1 До 10 USB2.0 До 4 USB3.1 Количество SATA 3.0 (HDD/SSD) 6 6 6 6 4 Поддержка RAID + + + + - Поддержка разгона + - - - - Количество модулей ОЗУ на канал 2 2 2 2 1

По итогам характеристик современных чипсетов Intel выводы таковы:

- если Вы планируете разгонять процессор или объединять две видеокарты при помощи технологий SLI или CrossFireX, выбора у Вас нет – только Z370. Среди толковых материнских плат на базе чипсета Z370 можно вспомнить ASRock Z370 Killer SLI, GIGABYTE Z370XP SLI, MSI Z370 SLI Plus, ASUS ROG Strix Z370-H Gaming;

- если Вы хотите собрать умеренный по цене игровой компьютер с одной видеокартой и не планируете ничего разгонять, обратите своё внимание на B360. Несмотря на свою «бюджетность» с этим чипсетом можно городить быстрые RAID-массивы жёстких дисков или SSD, располагает до 6 портов USB 3.1, а для подключения периферийных устройств (от дополнительных USB до звуковых карт/карт видеозахвата и т.д.) у него есть 12 линий PCI Express и 6 портов SATA3.0 – этого вполне достаточно для недорогого игрового компьютера. Материнские платы на базе чипсета B360: GIGABYTE B360 HD3, ASUS Prime B360-Plus, ASRock B360 Pro4, MSI B360 Gaming Plus;



Gigabyte B360 HD3 - для универсального компьютера без фанатизма



- если «денег в обрез, но очень надо», на помощь приходит H310 – в нём всего 4 порта SATA 3.0, до 4 портов USB 3.1, нельзя «колхозить» RAID-массивы, обвешивать дополнительными подключаемыми штуковинами системный блок тоже не особо выйдет (всего 6 линий PCI Express), всего два слота оперативной памяти и немного урезанная шина 5 GT/s… Но этого хватит, чтобы собрать бюджетный компьютер с недорогой видеокартой, и тем более хватит для конфигурации без дискретной графики (используя встроенную в процессор видеокарты). Материнские платы на базе чипсета H310: ASUS PRIME H310-PLUS, GIGABYTE H310M S2P.



Asus Prime H310 Plus - стартовый вариант для постройки современного компьютера

Что касается платформы LGA2066, то здесь выбор ещё проще, потому что выбора нет — Intel выпустила для неё всего один чипсет, X299.

Чипсет (набор микросхем) X299 Сокет (разъём) LGA2066 Архитектура процессоров Skylake X Шина DMI3.0, 8 GT/s Количество PCI-Express 24 Количество портов USB До 14 USB2.0 До 10 USB3.0 Количество SATA3.0 8 Поддержка RAID (HDD/SSD) + Поддержка разгона + Количество модулей ОЗУ на канал 2



MSI X299 Gaming M7 ACK - одна из лучших материнских плат для экстремальных процессоров Intel. С подсветкой

Эту платформу создавали предназначена для сборки самых «злых» компьютеров с процессорами вплоть до 18 ядер и огромными объёмами оперативной памяти, стоимость которой может превышать 3000 долларов. Материнские платы на базе чипсета X299: GIGABYTE X299 UD4, ASUS ROG Strix X299-E Gaming.

AMD

У AMD ситуация аналогичная Intel – тоже два сокета/платформы: AM4 и TR4. Первая позволяет устанавливать процессоры с 8 ядрами и двухканальными контроллерами памяти, а вторая – 16-ядерные процессоры с четырехканальными контроллерами памяти. Соответственно, на AM4 можно собрать бюджетные ПК и модели для всего понемногу, в то время как TR4 (от слова Threadripper) создан для флагманских компьютеров.



AMD RyZEN - процессоры, которые переломили застой производительности в настольных ПК

Чипсет (набор микросхем) X470 X370 B350 A320 Сокет (разъём) AM4 AM4 AM4 AM4 Архитектура процессоров Zen Zen Zen Zen Количество PCI-Express 6 6 4 4 Количество портов USB До 6 USB2.0 До 12 USB3.1 До 6 USB2.0 До 12 USB3.1 До 6 USB2.0 До 8 USB3.1 До 6 USB2.0 До 7 USB3.1 Количество SATA 3.0 6 6 6 6 Поддержка RAID (HDD/SSD) + + + + Поддержка разгона + + + -

Как можно заметить по характеристикам чипсетов, AMD гораздо «ближе к народу», чем Intel, потому что позволяет разгонять процессоры даже в недорогих матплатах. В остальном отличий от конкурента не так уж много:



GIGABYTE X470 - флагманская матплата для процессоров RyZEN, 2018 г.

- чипсет X470 был выпущен специально для новеньких Ryzen 2xxx, но обратно совместим и с первым поколением революционных процессоров AMD. Основная причина тратиться на данный чипсет – создание SLI/CrossFireX-системы видеокарт. Материнские платы на базе чипсета X470: GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7;



Asus Prime X370 Pro - высококлассная платформа для процессоров AMD RyZEN образца 2017 года

- чипсет X370 умеет работать с Ryzen 1xxx (и после обновления BIOS - Ryzen 2xxx) и тоже позволяет использовать SLI/CrossFireX. А если Вы не планируете использовать две видеокарты – можете смело купить материнскую плату подешевле, например, на базе чипсета B350. Материнские платы на базе чипсета X370: MSI X370 SLI PLUS, ASRock Fatal1ty X370 GAMING X, GIGABYTE AORUS AX370 Gaming K5, ASUS PRIME X370-PRO;



Недорогая матплата формата mATX ASRock AB350M PRO4



- чипсет B350 – рабочая лошадка для любителей игр. Недорогой вариант с поддержкой разгона, пригодный для игрового компьютера. Материнские платы на базе чипсета B350: ASRock AB350 PRO4, GIGABYTE AB350 Gaming, ASUS PRIME B350-PLUS, MSI B350 TOMAHAWK;

- чипсет A320 – дёшево и сердито для компьютеров с бюджетной видеокартой или без неё (для процессоров со встроенным графическим адаптером). Материнские платы на базе чипсета A320: GIGABYTE A320 DS3, ASRock A320M, ASUS PRIME A320M-K, MSI A320M PRO-VHL.

Что касается TR4, здесь всё просто – чипсет X399.

Чипсет (набор микросхем) X399 Сокет (разъём) TR4 Архитектура процессоров Zen Количество PCI-Express 8 Количество портов USB До 6 USB2.0 До 16 USB3.1 Количество SATA3.0 8 Поддержка RAID (HDD/SSD) + Поддержка разгона +

С этой платформой можно собрать мощный игровой компьютер с 16-ядерным монстром, двумя видеокартами и большим объемом оперативной памяти, стоимость которого превысит 3000 долларов. Материнские платы на базе чипсета X399: ASUS PRIME X399-A.



ASUS PRIME X399-A для процессоров AMD Threadripper

Старая гвардия

Не только новенькими платформами жив любитель компьютеров, поэтому популярностью до сих пор пользуется и сокет LGA1151, предназначенный для процессоров Intel Core Skylake (шестое) и Kaby Lake (седьмое поколение). Зачем всё это нужно в 2018 году? Потому что дёшево! Цена комплектующих на базе LGA1151 в сравнении с LGA1151v2 ниже, как при покупке нового железа, так при покупке б/у комплектующих. Только вот не видать вам на этой платформе по-настоящему могучих и перспективных CPU — для LGA1151 существуют максимум 4-ядерные процессоры, в то время как для LGA1151v2 – 6.



Intel Skylake и Kaby Lake устарели с появлением преемника, но по-прежнему достойны покупки

Чипсет (набор микросхем) Z270 Q270 H270 B250 Q250 Сокет (разъём) LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 LGA1151 Архитектура процессоров Kaby Lake, Skylake Kaby Lake, Skylake Kaby Lake, Skylake Kaby Lake, Skylake Kaby Lake, Skylake Шина DMI3.0, 8 GT/s DMI3.0, 8 GT/s DMI3.0, 8 GT/s DMI3.0, 8 GT/s DMI3.0, 8 GT/s Количество PCI-Express 24 24 14 12 14 Количество портов USB До 14 USB2.0 До 10 USB3.0 До 14 USB2.0 До 10 USB3.0 До 14 USB2.0 До 8 USB3.0 До 12 USB2.0 До 6 USB3.0 До 14 USB2.0 До 8 USB3.0 Количество SATA 3.0 6 6 6 6 6 Поддержка RAID (HDD/SSD) + + + - - Поддержка разгона + - - - - Количество модулей ОЗУ на канал 2 2 2 2 2

Никаких сюрпризов в назначении чипсетов для LGA1151 нет — всё аналогично вышеописанным аналогам на базе LGA1151v2:

- Z270 нужен для разгона и SLI/CrossFireX. Материнские платы на базе чипсета Z270: ASUS PRIME Z270-A, ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA;

- H270 – отличный выбор для недорогого игрового компьютера. Материнские платы на базе чипсета H270: ASUS PRIME H270-PLUS, MSI H270-A PRO, ASRock H270 Pro4;

- B250/Q250 – бюджетные варианты, в которых нет ни поддержки разгона, ни RAID, ни SLI/CrossFireX. Подойдут для ПК с недорогой видеокартой или без оной (со встроенной в процессор видеокартой). Материнские платы на базе чипсета B250/Q250: ASUS PRIME B250-PLUS, MSI B250M PRO-VD, ASRock B250M Pro4, GIGABYTE B250 FinTech;

Заключение

Это только кажется, будто выбор платформы для компьютеров — занятие не для простых смертных, и что с обилием процессорных разъёмов, платформ и чипсетов невозможно ни в чём разобраться. В действительности же существует несколько современных поколений процессоров, к которым, в зависимости от ценового сегмента, нужно приладить соответствующую по назначению матплату. Вы ведь знаете, сколько планируете потратить на новый компьютер, нет так ли? После того, как вы определились, нужен ли вам процессор Intel или AMD, и насколько крутой вам нужен компьютер, выбор стоит за процессором и видеокартой. Но это уже отдельная история, о которой мы поговорим отдельно.