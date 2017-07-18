«Железные» бренды, которых нет в России (и зря)

К сожалению, выбор комплектующих зачастую ограничен не только нашим бюджетом, но и ассортиментом доступных на российском рынке продуктов. Ниже мы расскажем о нескольких брендах, которые нельзя купить в России, хотя очень хочется.

BitFenix



Bitfenix

Компания Bitfenix существует на рынке уже очень давно, но, тем не менее, её продукты продолжают быть современными во всех отношениях. Bitfenix давно сфокусировала своё внимания на компьютерных корпусах и очень преуспела в их разработке. В её портфолио уже больше 200 различных моделей. Если вы собираете свой ПК сами, то, конечно, хотели бы приобрести и один из крутых корпусов, а не скучный ширпотреб — именно на таких покупателей Bitfenix и ориентирована. При всё при этом производителю удаётся не заиграться в дизайнеров, так что корпуса остаются доступными по цене и удобными в использовании.

Cooltek



Cooltek Coolcube

По названию немецкой компании Cooltek можно сделать ошибочное предположение о том, что она производит. Кулеры для компьютеров ПК хоть и тоже входят в её ассортимент, но главным образом под этой маркой выходят опять-таки различные корпуса для ПК. Причём, как небольшие — для всяких HTPC, так и здоровенные «ящики» для игровых компьютеров.

GALAX



1080 Ti в исполнении GALAX

Нет на нашем рынке и продукции компании GALAX. Она специализируется сразу на нескольких видах комплектующих: оперативной памяти, твердотельных накопителях и видеокартах. Графические адаптеры линейки HOF (Hall of Fame) за рубежом известны как умеренно недорогие, но хорошие карточки с заметно увеличенными частотами относительно заводских и одновременно с тем с адекватным охлаждением. Недавно у GALAX даже появилась видеокарта с небольшим ЖК-дисплеем на кожухе кулера, который может отображать актуальные частоты, температуру и т.п.

Lian Li



Lian Li PC-U6 Cowry

До недавнего времени эта компания присутствовала на нашем рынке. Занимается она в первую очередь, опять-таки, корпусами для ПК. Но каждый из них пытается она сделать неповторимым и запоминающимся, поэтому среди них так много от просто по-настоящему стильных моделей, до откровенно эпатажных, вроде корпуса в форме паровоза, паука, улитки (обзор) и даже в виде компьютерного стола.

Phanteks



Phanteks Enthoo Elite

Корпуса, кулеры, системы жидкостного охлаждения, блоки питания — всего этого добра было бы у нас гораздо больше, если бы на полках наших магазинов была бы представлена продукция Phanteks. Это довольно молодая голландская компания была основана всего 10 лет назад. К примеру, основная масса её корпусов стоит от 50 до 200 евро (кроме парочки за 700+), но все они выглядят очень и очень современно и без откровенно дешёвых материалов и неграмотных решений.