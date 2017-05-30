Что случилось 29 мая 2017 года?

Существует вероятность появления мобильного Warcraft. Саундтрек к "Ведьмаку 3" собираются выпустить на виниле. Oppo R11 и R11 Plus засветились во всей красе. Аналогичным образом нам показали и Moto Z2 Play. Intel Core i3-7350K теперь можно купить дешевле.

Xiaomi работает над новым смартфоном Jason. В сети появились изображения так и не вышедшего смартфона Nokia. У ASUS вероятно получился самый тонкий перевертыш.





Кроме того, компания представила мощный ZenBook Pro и недорогие VivoBook Pro и S15. Наконец, ZenBook 3 Deluxe выходит по сниженной цене.

Вот так выглядит восстановленный Samsung Galaxy Note 7. А это LG V30 на рендерах. В июне ASUS покажет смартфон ZenFone AR. iPhone 8 придется подождть, но уже можно увидеть его в чехле и на чертежах. Samsung выпустила Chromebook Pro в продажу.