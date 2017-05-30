Яндекс впервые показал свое беспилотное такси

Компания Яндекс опубликовала на своем канале YouTube видеоролик с первой демонстрацией собственного самоуправляемого такси.

Прототип такси призван помочь Яндексу протестировать программное обеспечение автопилота в действии. Как сообщили разработчики журналистам ресурса TechCrunch, в создании автопилота используются наработки по навигации, геолокации, компьютерного зрения и машинного обучения из других продуктов и сервисов компании, в том числе Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатора.

В частности, анонимные данные из Яндекс.Навигатора используются для того, чтобы понять как водить в городских условиях с загруженными дорогами, авариями, ограничениями скорости, перекрытыми дорогами и тому подобным.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс автомобиль беспилотник такси автопилот Яндекс.Такси

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