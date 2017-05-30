Яндекс открыл Дзен для издателей, брендов и авторов

Компания Яндекс объявила об открытии Яндекс.Дзен для издателей, брендов и авторов. Фактически, теперь Дзен становится платформой для создания и дистрибуции контента на мобильных устройствах.





Ранее Дзен представляла собой персональную ленту рекомендаций, созданную с применением технологий искусственного интеллекта с учетом истории посещений сайтов, оценок пользователя, которые он дает статьям и роликами в ленте.

Издатели смогут завести в Яндекс.Дзене свой канал, публиковать тексты и видео, создавать медиапроекты, экспериментировать с мобильными форматами и размещать рекламу. Бренды получат возможность публиковать в Дзене маркетинговые материалы и нативную рекламу, а авторы — рассказывать истории и зарабатывать на показах рекламы.

Для мобильных устройств также предлагается инструмент, получивший название «нарратив». Он состоит из серии экранов с мультимедийным контентом (фото, гифки, видео, текст), которые легко листать один за другим.

Созданный таким образом контент будет доноситься до интересующейся им аудитории с помощью технологий искусственного интеллекта Дзен.

Для поддержки авторов, размещающих статьи, видео и нарративы в Дзене, Яндекс открывает спонсорскую программу. Претендовать на финансовую поддержку могут независимые авторы, команды и медиа, которые публикуют оригинальный контент, популярный среди пользователей Дзена. Годовой бюджет программы составляет миллион долларов.