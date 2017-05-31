Что случилось 30 мая 2017 года?

В Японии завершено производство PlayStation 3. Жизненный срок консоли окончательно подошел к концу. Apple скоро откажется от поддержки целого ряда своих устройств. LG G7 по всей вероятности получит флагманский чип Snapdragon 845 в будущем.

В метро Санкт-Петербурга заработал Wi-Fi. Intel представила новые мощные процессоры. Huawei выпускает планшеты MediaPad T3 в России. Благодаря NVIDIA Max-Q геймерские ноутбуки станут намного тоньше. Для издателей, брендов и авторов у Яндекса есть Дзен.

Создатель Android показал безрамочный модульный смартфон Essential. Таможня разрешила ввоз серых Xiaomi в Россию. Также у нас начали продавать Huawei Honor 8 Lite. Также мы увидели Moto Z2 в чехле со всех сторон. У Samsung есть растяжимый OLED-дисплей, а Янднекс показала свою версию беспилотного такси.

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