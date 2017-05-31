NASA отправит к Солнцу миссию имени Юджина Паркера в 2018 году

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) раскрыло подробности о миссии, которую планируется отправить к Солнцу на рекордно близкое расстояние. Миссия была переименована из Solar Probe Plus в Parker Solar Probe или солнечный зонд Паркера в честь американского астрофизика Юджина Паркера (Eugene Parker), в 1958 году открывшего феномен солнечного ветра.


Интересно, что проект преподносится NASA как первая "звездная" миссия человечества. Также стоит отметить, что агентство впервые назвало космический аппарат в честь еще живого человека. Сейчас Юджину Паркеру 89 лет и он принял участи в пресс-конференции NASA, где были сообщены все эти подробности.

Солнечный зонд должен зайти в регион космоса, который никогда раньше не исследовался. Он должен дать ответы на многие вопросы о солнечной физике. Он будет запущен в 20-дневный промежуток, который откроется 31 июля и закроется 19 августа 2018 года. По плану, зонд приблизится к Солнцу на расстояние 6,4 млн км в ноябре 2018 года, достигнув внешних слоев его атмосферы, в пределах короны Солнца. Это в восемь раз ближе, чем любой другой космический аппарат ранее подлетал к Солнцу. До 2025 года зонд должен совершить 24 оборота по орбите вокруг Солнца.

Источник
NASA
Теги
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