Обнаружена потенциально обитаемая планета

Астрономам из Испании, Швейцарии и Италии удалось обнаружить в зоне обитаемости спектральной звезды типа M2 GJ 625, которая примерно в 3 раза меньше и легче нашего Солнца, потенциально обитаемую планету класса Суперземля. Исследование опубликовано в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Небесной тело расположено на расстоянии 21 светового года от Земли и в 2,8 раз тяжелее ее. Полный цикл обращения планеты вокруг своей звезды составляет 14,6 дня. По словам экспертов, средняя температура на поверхности Суперземли составляет 350 кельвинов (76,85 градусов Цельсия, жарковато).

Планета исследовалась на протяжении 3,5 лет спектографом HARPS-N, который установлен на телескоп в Обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, что располагается на Канарских островах.

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Lenta
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