В Швейцарии впервые осужден пользователь за лайк в Facebook

Суд в Швейцарии впервые вынес приговор человеку за простой лайк к комментарию в социальной сети Facebook, создав прецедент. Дело в том, что лайк был поставлен к одному из комментариев, признанных судом дискредитирующими и подстрекающими.


История уходит корнями в 2015 год, когда ряд пользователей соцсети Facebook разразились комментариями, обвиняющих Эрвина Кесслера (Erwin Kessler), активиста, отстаивающего права животных, в расизме и антисемитизме. Кесслер подал в суд более чем на дюжину пользователей, принявших участие в перепалке.

Несколько человек уже были признаны виновными по данному иску, но в основном за собственные комментарии. 29 мая же был вынесен приговор пользователю только за простановку нескольких лайков к комментариям, сделанных другими пользователями. Суд отметил, что нажимая на кнопку Like обвиняемый «явно одобрил неподобающий контент и сделал его своим собственным». Суд назначил ему штраф в размере 4 тысяч швейцарских франков, что составляет около 4,1 тысяч долларов США.

Источник
Guardian
Теги
социальная сеть FACEBOOK фейспалм закон суд швейцария

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