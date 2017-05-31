Яндекс рассказал о своем беспилотном автомобиле

Как мы уже писали, вчера компания Яндекс опубликовала на своем канале YouTube видеоролик с первой демонстрацией собственного самоуправляемого такси. Сегодня разработчики рассказали подробности о проекте.





Испытания беспилотного автомобиля было проведено Яндекс.Такси в середине мая. Причем в тестах участвовало два рабочих прототипа беспилотных автомобилей. Они пока находятся в начале разработки, но уже умеют самостоятельно передвигаться по заданному маршруту, определять и объезжать препятствия, в том числе другие автомобили и людей. Если препятствие объехать нельзя, машина останавливается и возобновляет движение, когда это становится возможно.





Первые испытания были проведены на закрытой территории — в Москве, недалеко от главного офиса Яндекса. Они показали, что прототипы успешно справляются с задачами. Проверка в условиях, приближенных к «боевым», то есть на дорогах общего пользования, запланирован на 2018 год.

В ролике показан прототип на базе Toyota Prius. Второй прототип основан на Kia Soul. Настоящей основой беспилотника является установленный в автомобиле программно-аппаратный комплекс: датчики, которые собирают информацию о самом автомобиле и окружающей обстановке, и программное обеспечение — оно обрабатывает данные с датчиков и определяет, как именно должна двигаться машина.

Машины оснащены камерами, которые смотрят в разных направлениях, на крыше установлен лидар кругового обзора. Кроме того, используются показания радара, а также датчиков, которые определяют местоположение, скорость и направление движения. Это приемники GPS/ГЛОНАСС, блок инерциальных измерителей и сенсоры, которые измеряют одометрические данные — например, скорость вращения отдельных колес.