Что случилось 31 мая 2017 года?

В последний день весны мы рассказали вам о безумной петиции, связанной с Far Cry 5. В Platinum Games снова намекнули на третью "Байонетту", которая может оказаться мужиком. Need for Speed 2017 предстал на тусклом изображении. Люди вновь поглядели в космос и обнаружили еще одну потенциально обитаемую планету.

Nubia Z17 не будет страшиться пыли и влаги. Официально. Яндекс.Навигатор заговорил голосом Оптимуса Прайма. Три планшета ZenPad от ASUS, много или мало? В самый раз! О компьютерах с Windows 10 c Snapdragon 835 внутри читаем вот тут.

Впервые пользователя осудили в Швейцарии за лайк в Facebook. Будьте осторожны и вы. Ryzen Mobile это интересно. Как и 16-ядерный "монстр" от AMD. Micromax Canvas 2 (2017) хотели? Получайте.

Астероид опрокинул спутник Энцелад. А вот так выглядят шлемы Windows Mixer Reality. Caviar раньше делал крутые штуки, а теперь вовсе решил приобрести Vertu. А в Северной Корее заново изобрели iPad.

Хорошего лета вам, уважаемые читатели!