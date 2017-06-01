Wi-Fi в питерском метро заработает на всех линиях до конца 2017 года

На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк и МаксимаТелеком заключили двустороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве. Как рассчитывают компании, это позволит МаксимаТелекому запустить работу высокоскоростной сети Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга на всех линиях до конца 2017 года.





Соглашение предусматривает выдачу Сбербанком кредита в размере порядка 800 млн рублей МаксимаТелекому на организацию бесплатной сети Wi-Fi в Петербургском метрополитене. Общие инвестиции в проект оцениваются в сумму около 1,3 млрд рублей, строительство ведется только на собственные и заемные средства без участия бюджетного финансирования

Напомним, пару дней назад в метро Санкт-Петербурга запустили сеть высокоскоростного подключения к Интернету по Wi-Fi. Пока пробная сеть Wi-Fi заработала на четвертой ветке метро (оранжевой). Следующей станет линия 5 (фиолетовая), на ней сейчас устанавливают соответствующее оборудование, запуск планируется в течение нескольких месяцев.

Отметим, МаксимаТелеком представляет собой оператора крупнейшего в Европе Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, в том числе и московском метро. Сейчас доступ к сети MT_FREE в метро Петербурга бесплатен, впоследствии за отключение рекламы и бесшовную авторизацию начнет взиматься плата, как и в московском метро.

По сообщению пресс-службы Петербуржского Метрополитена, за первый день работы беспроводной широкополосной сети на линии 4 этой услугой воспользовались 2330 пассажиров.