Огромный самолет Stratolaunch впервые выкатили из ангара

Самолет Stratolaunch, созданный для запуска с высоты 9100 метров ракет-носителей Pegasus XL, впервые выехал из ангара в пустыне Мохаве (США). Разработка корпорации Orbital OTK оснащается 6 двигателями Pratt&Whitney PW4056, имеет два соединенных общим крылом фюзеляжа и 28-колесное шасси. Длина крыла составляет 117 метров, а каждого фюзеляжа — 72 метра. Весит самолет 250 тонн, с полной нагрузкой — 590 тонн.

Создание самолета завершено, начинается этап наземных и летных испытаний. Предполагается, что сначала самолет будет нести одну ракету-носитель, а затем сможет брать до трех ракет сразу.

Демонстрационный запуск с борта Stratolaunch ожидается в 2019-ом году.