Что случилось 1 июня 2017 года?

В сети появилось очередное тизер-изображение Need for Speed 2017. Также мы увидели новый геймплей Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Tekken 7 получил высокие оценки. OnePlus предложила выбрать дизайн упаковки OnePlus 5 фанатам бренда. А "старые" OnePlus 3 и 3T скоро обновятся до Android O.

Вот так выглядит гигантский самолет Stratolaunch. МегаФон показал в Питербурге 5G! За Samsung Galaxy Note 7 "заново" просят 620 долларов. 2ГИС научился сравнивать цены и заказывать такси. У Apple готовится смарт-колонка Siri. Oppo R11 выглядит внушительно. Смотрим.

У Samsung готов дисплей для VR-шлемов с повышенной четкостью. Обновленный геймерский ноутбук Acer Predator 17 X уже в России.

Но все-таки главная новость дня это то, что Lenovo официально представила Moto Z2 Play. Новые Moto Mods тут. А еще мы узнали, сколько создатели приложений заработали в App Store.