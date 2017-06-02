Студия Артемия Лебедева выпустила «Колор» для раскрашивания черно-белых фото

Студия Артемия Лебедева создала инструмент «Колор» для раскрашивания черно-белых фотографий. Как и в других подобных инструментах, появляющихся в последнее время, в процессе задействуется нейросеть.


Как отмечают разработчики, нейронная сеть анализирует каждый пиксель изображения, определяя его цвет на основе сразу нескольких алгоритмов. Пока идут вычисления, пикселизация загруженной картинки имитирует процесс работы одного из алгоритмов. После подбора подбора цветов производится автоматическая корректировка насыщенности и контраста.

Приобщиться к «Колору» и раскрасить собственные черно-белые фото можно по адресу color.artlebedev.ru.

Источник
Студия Артемия Лебедева
Теги
фото нейросеть студия артемия лебедева Артемий Лебедев

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