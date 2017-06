Главное за неделю: чертежи iPhone 8, Core X от Intel и Moto Z2 Play официально

На этой рабочей неделе в сеть утекли чертежи iPhone 8. Смартфон также сравнили с iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 на рендерах. Intel представила свои топовые процессоры Core X. А Lenovo официально показала ожидаемый смартфон Moto Z2 Play.

Чертежи iPhone 8

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter‏ чертежи и компьютерную модель готовящегося к выпуску iPhone 8, ожидаемого осенью 2017 года.

Судя по всему, Apple уже определилась с финальным дизайном — 5,2-дюймовый смартфон с дисплеем практически во всю переднюю панель без фирменной домашней кнопки спереди и вертикальная двойная камера на задней панели. Также чертежи подтверждают, что сенсор Touch ID перекочует на заднюю панель, а не будет интегрирован с дисплеем, как предполагали некоторые утечки.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

Кроме того, профильный ресурс iDropNews опубликовал рендеры со сравнением размеров iPhone 8 с iPhone 7 и Samsung Galaxy S8. Рендеры были эксклюзивно получены ресурсом от все того же латвийского дизайнера Бенджамина Гескина (Benjamin Geskin ).

Наконец, Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, также известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks, опубликовал интересное изображение, на котором наглядным образом сравниваются размеры iPhone 8, iPhone 7 и 7 Plus с флагманскими смартфонами на базе Android.

Intel Core X

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания Intel представила новую линейку процессоров Core X. Это серия высокопроизводительных десктопных чипов, ориентированных на энтузиастов, геймеров и создателей ресурсоемкого контента.

В линейку входят более мощные версии существующих моделей Core i5 и Core i7, а также долгожданная флагманская серия Core i9. Представители Core X варьируются от четырехъядерников до первого 18-ядерного десктопного процессора потребительского класса Core i9 Extreme за 1999 долларов США.

Самой младшей моделью стал Core i5-7640X с четырьмя ядрами и 4 потоками за $242. Серия Core i7 X варьируется от 4-ядерного чипа с 8 потоками за $339 до 10-ядерного с 20 потоками за $599. В серию Core i9 вошли четыре модели, помимо Core i9 Extreme — от 12-ядерного чипа с 24 потоками за $999 до 16-ядерного с 32 потоками за $1699.

Все десктопные процессоры Core X созданы для работы с новым чипсетом Intel X299. Что касается архитектуры, то большинство процессоров Core X базируется на обновленной версии платформы Intel Core шестого поколения Skylake, которую производитель называет Skylake X. При этом две четырехъядерный модели в нижнем ценовом сегменте, i5-7640X и i7-7740X базируются на Kaby Lake X.

В ряде топовых моделей задействована новая технология Turbo Boost Max 3.0. Как отмечает производитель, тогда как наращивание количества ядер повышает производительность в многозадачности, технология Turbo Boost Max 3.0 повышает производительность каждого ядра в отдельности. По словам Intel, серия Core X на 10% быстрее в многопоточной производительности по сравнению с прошлым поколением и на 15% в однопоточном.

Moto Z2 Play официально

Как все и ждали, компания Lenovo официально представила смартфон Moto Z2 Play, который приходит на смену прошлогоднему Moto Z Play. Смартфон стал тоньше и легче, но ради этого пришлось пожертвовать емкостью аккумулятора.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel, лазерным автофокусом и двойной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже со вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор, вероятно Qualcomm Snapdragon 626, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

С помощью обновленного сканера отпечатков пальцев пользователь сможет активировать функцию управления смартфоном при помощи жестов как у Moto G5 с G5 Plus. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Как и предыдущие модели серии Moto Z, смартфон Moto Z2 Play поддерживает работу со сменными модулями Moto Mod.У Moto Z Play использовалась батарея на 3510 мАч, а в Moto Z2 Play — 3000 мАч. В результате, заявлено до 30 часов в режиме разговора вместо прежних 50 часов. Поддерживаются NFC, Bluetooth 4.2, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем. Размеры составляют 156,2 x 76,2 x 5,99 мм, а вес — 145 граммов.

Смартфон Moto Z2 Play начинает продаваться сегодня в Бразилии, в других регионах он появится начиная с июня. Цена в Бразилии составляет 1999 бразильских реалов, то есть около 619 долларов США. В США смартфон появится летом по $499.

