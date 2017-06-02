Microsoft заплатит за использование Bing

Microsoft запускает в Великобритании сервис Microsoft Rewards. За совершение покупок онлайн и простое использование поисковой системы Bing пользователям будут начисляться баллы, которые впоследствии можно потратить на приобретение подписки на Xbox Live и Google Music Pass. Также они дают право на участие в конкурсе с призовым фондом в виде игровой консоли Xbox One S и ноутбука Microsoft Surface Pro.

Чем больше поисковых операций вы совершите, тем больше очков получите. Пользователи первого уровня получат баллы не более чем за 10 поисковых запросов в день, а второго уровня — уже за 50 запросов (30 на ПК и 20 мобильных). Каждый день счетчик обновляется. За каждый поиск начисляется 3 балла. Или же пользователи получат по 1 баллу за каждый потраченный фунт в онлайн магазинах Microsoft.

200 балов дают право на участие в розыгрыше Xbox One S и Microsoft Surface Pro, подписка Xbox Live Gold стоит 6000, подписка Groove Music Pass уже 9500.