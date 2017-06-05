В Китае начал работать самый быстрый лифт в мире

Самый быстрый в мире лифт, способный разгоняться до 75,6 км/ч, начал работать в здании офисного центра CTF Finance Center в Гуанчжоу в Китае. Скоростной лифт был создан японскими инженерами. На самый верх торгового центра, который расположен на высоте 530 метров, лифт доставит всего за 25 секунд.

Впрочем, в обычной, повседневной эксплуатации лифт будет работать не в максимальном режиме. Вместо 75,6 км/ч, показанных на тестах, он будет возить людей на скорости 72 км/ч, что, впрочем, также весьма впечатляюще.

Предыдущим рекордсменом считался лифт, который доставлял людей на скорости 69 км/ч. Он также расположен в Китае, в Шанхае.

С подъемом все ясно. А со спуском? Спуск будет более медленным, его скорость составит 36 км/ч.