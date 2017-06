День, когда на смартфон установили Windows XP

5 июня 2002 года браузер Mozilla 1.0 стал доступен для скачивания. Тогда он ещё не носил имя Firefox и стал самым главным конкурентом стандартному для Windows того времени Internet Explorer 6 (это тот самый Explorer, который потом возненавидели все сайтостроители и сама Microsoft). Подающая надежды Opera тогда была платной и находилась в зачаточном состоянии, а из альтернативных программ для просмотра интернета существовал разве что Netscape Navigator, который к 2002 году благополучно упокоился.



Mozilla 1.0: вот так выглядело окно в интернет 13 лет назад

Выпуск «Мозиллы» несколько раз откладывался и растянулся на 1,5 года: к релизу уже мало кто верил, что программа выйдет из экспериментальной стадии и будет развиваться.

Стержнем Mozilla была и остаётся идея свободного ПО — разработчики сделали так, чтобы браузер не был «вещью в себе», в которой любой «глюк» может существовать годами и исправляется где-то там, «наверху», а доработки натыкаются на лень и занятость программистов огромных корпораций. Сегодня можно с уверенностью сказать, что задумка компании Mozilla удалась — с помощью «наворотов», или, как они официально названы, расширений, Firefox можно видоизменять под себя до мельчайших деталей и работать с веб-сайтами максимально удобно.



Браузеры Mozilla несколько раз сменяли фирменный логотип

Хотя конкретно в 2002 году браузер Mozilla выбирали не за возможности «тюнинга», а за быстродействие и правильное отображение сайтов — в былые времена этим могли похвастаться далеко не все браузеры. Mozilla работал там, где Internet Explorer «вешал» компьютер, и при этом не допускал, чтобы сайты «расползались» или работали неполноценно.

Вкладки, впервые внедрённые в Opera, также работали в «Мозилле», а ещё браузер предлагал редкую тогда функцию: блокировку рекламы и многочисленных всплывающих окон на перегруженных сайтах.

Чуть позже Mozilla получил название Firefox, а сегодня «дорос» до 38 версии и является третьим по популярности в мире браузером после Internet Explorer и Google Chrome.

5 июня 2006 года NVIDIA представила «самую быструю в мире видеокарту» GeForce 7950 GX2. Флагманская модель состояла из двух 90-нм видеочипов G71, работающих по технологии 2-Way-SLI, несла на борту 1 ГБ видеопамяти и «кушала» около свыше 140 Ватт в предельной нагрузке.



NVIDIA GeForce 7950GX2

Видеокарта поддерживала работу в разрешении вплоть до 2560x1440 пикселей и уже тогда поддерживала аппаратное ускорение видео в формате H.264. Что касается игровой производительности — с таким видеоускорителем можно было смело играть в «крутые» (для 2006 года) игры наподобие Call of Duty 2, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Half-life 2 или Need for Speed: Carbon в разрешении 1600x1200 пикселей.

Сдвоенные видеочипы на одной графической карты сделали возможным построение «монструозных» конфигураций Quad SLI — в таком режиме на благо реалистичной графики трудились сразу две флагманских видеокарты, а количество видеочипов, соответственно, достигало четырёх.

Позволить себе приобрести эту модель мог далеко не каждый — на момент выпуска стоимость GeForce 7950GX2 в рознице варьировалась от $645 до $700. Зато сегодня получить сходную с этой моделью производительность можно за гроши: то, что раньше казалось запредельной вычислительной мощью, сегодня демонстрируют бюджетные видеокарты-«затычки» за пару тысяч рублей.

5 июня 2009 года на свет появился первый в мире смартфон под управлением Windows XP. Модель под названием xpPhone представила китайская компания In Technology: инженеры с гордостью рассказывали, что их устройство станет «настоящим мобильным компьютером», в отличие от «компромиссных» смартфонов на базе Symbian или Windows Mobile.



xpPhone — первый в мире телефон на базе Windows XP

Разработчикам пришлось немало потрудиться, чтобы заставить систему Microsoft адекватно работать в спящем режиме и исправно принимать голосовые онлайн-вызовы вкупе с SMS. Понятное дело, что настольной «операционкой» было неудобно пользоваться даже на гигантском по тем временам дисплее с диагональю 4,8 дюйма при разрешении 800x480 точек, поэтому авторы xpPhone озаботились написанием графического интерфейса для своего мобильника.



Конструкция xpPhone

В поддержке новых технологий смартфон не уступал своим мобильным собратьям — в наличии у xpPhone была и GPS, и Wi-Fi, и даже WiMax. В распоряжении пользователя было 64 ГБ внутренней памяти. Голосовые вызовы поддерживались в сетях 3G, правда, в их китайской вариации (TD-SCDMA).

Телефон работал на базе процессора AMD Super Mobile, правда работал недолго — 7 часов от стандартного аккумулятора, и до 12 часов от аккумулятора повышенной ёмкости.