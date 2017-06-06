Что случилось 5 июня 2017 года? День WWDC 2017

Конечно, WWDC 2017, главная тема вчерашнего дня! Apple представила:

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