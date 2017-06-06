Астрономы обнаружили самую горячую планету-гиганта

Астрономы обнаружили самую горячую экзопланету и опубликовали исследование на эту тему в журнале Nature. Речь идет о планете KELT-9b (HD 195689 b), температура на которой равняется 4,6 тысячам кельвинов (4327 градусов Цельсия) — а это примерно столько же, сколько у звезд класса оранжевые карлики. Предполагается, что в газовой оболочке объекта нет молекул и вся материя находится в атомарном или ионизированном состоянии.

KELT-9b (HD 195689 b) находится в системе звезды KELT-9 (HD 195689) и вращается вокруг светила с периодом 1,48 суток. Горячая планета в 2,88 раза тяжелее нашего Юпитера и в 6,88 раза больше его.

При этом звезда KELT-9 превосходит по размерам наше Солнце в 13,14 раза, а по весу — в 2,5 раза. Она также горячее — 10,17 тысяч кельвинов против 5,8 тысяч кельвинов у Солнца.

Таким образом, KELT-9b (HD 195689 b) на данный момент является наиболее горячей планетой из обнаруженных астрономами. Ранее пальма первенства принадлежала WASP-33 b (HD 15082 b), которая разогрелась до 3,3 тысяч кельвинов.

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