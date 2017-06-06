На всем транспорте Москвы заработало автоматическое подключение к сети Wi-Fi

С 6 июня у пользователей сети Wi-Fi MT_FREE и приложения MT Cabinet появилась возможность автоматического подключения к Wi-Fi во всем московском транспорте. Об этом сообщила пресс-служба МаксимаТелеком, оператора оператор Wi-Fi-сети на транспортной инфраструктуре в Москве.





Ранее такая возможность была доступна только для сети Wi-Fi в московском метрополитене и в наземном транспорте (автобусы, троллейбусы и трамваи).

Как отмечает оператор, автоматическое подключение к MT_FREE на всем московском транспорте стало доступно благодаря новому тарифу услуги «Как дома» – «Мой Единый». Тариф позволяет воспользоваться бесплатным интернетом без авторизации и рекламы во всем Wi-Fi-пространстве MT_FREE в Москве – в метро, поездах МЦК, наземном транспорте, электричках «Центральной ППК» и поездах «Аэроэкспресс».



Услугу «Как дома. Мой единый» можно подключить только в приложении MT Cabinet. Стоимость тарифа составит от 99 рублей в месяц.

Приложение MT Cabinet iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.