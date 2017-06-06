NASA открыло за год 10 потенциально опасных астероидов

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало результаты третего года исследования и анимацию астероидов и комет, наблюдаемых с помощью инфракрасного космического телескопа WISE в рамках миссии NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Survey Explorer).


К околоземным объектам причисляются кометы и астероиды, которые под влиянием сил гравитации в солнечной системе выходят на орбиты, позволяющие попасть в ближайшие окрестности Земли.

Согласно отчету NASA, за последний год в рамках NEOWISE было открыто 97 ранее неизвестных небесных тел, из них 28 было околоземными, 64 — астероидами из главного пояса и 5 — кометами. При этом 10 открытых астероидов классифицировано как потенциально опасные для Земли, основываясь на их размере и орбите.

Напомним, миссия NEOWISE была возобновлена в декабре 2013 года, за прошедшее время было открыта 114 оклоземных объектов и классифицировано 693 прочих объекта.

Источник
NASA
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