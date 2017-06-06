Во Вьетнаме работает «зловещая» корпорация Umbrella из Resident Evil

На форуме NeoGAF появилась информация и изображения вьетнамской дерматологической клиники в Хошимине, которая использует ту же символику и аналогичный логотип, что и знаменитая зловещая корпорация Umbrella из сериала Resident Evil.

Кстати, сами представители клиники сообщили, что логотип для них сделала другая компания и что они сами удивлены схожести.

И, да, это не фейк. Вот, например, официальный сайт клиники.