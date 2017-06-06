Во Вьетнаме работает «зловещая» корпорация Umbrella из Resident Evil

На форуме NeoGAF появилась информация и изображения вьетнамской дерматологической клиники в Хошимине, которая использует ту же символику и аналогичный логотип, что и знаменитая зловещая корпорация Umbrella из сериала Resident Evil.

Кстати, сами представители клиники сообщили, что логотип для них сделала другая компания и что они сами удивлены схожести.

И, да, это не фейк. Вот, например, официальный сайт клиники.

Источник
Geekculture
Теги
Resident Evil Валерын Папа

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Что случилось 5 июня 2017 года? День WWDC 2017
«Хаббл» заснял пару «вальсирующих» карликовых звезд
День, когда на смартфон установили Windows XP

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 37