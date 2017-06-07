Что случилось 6 июня 2017 года?

Bethesda трудится над некой премиальной freemium игрой. Wasteland 3 перешла на стадию продакшна. Во Вьетнаме работает зловещая корпорация Umbrella из "Обители Зла". FIFA 18 выйдет совсем скоро, на обложке окажется Криштиану Роналду. PS4 разошлась в количестве почти 60 миллионов экземпляров. 

А за Project Scorpio вряд ли попросят более 500 долларов. Apple избавилась от тарифа на 1 ТБ в своем облачном сервисе. Ученые пришли к выводу, что на Марсе существовал гигантский океан. Кроме того, в космосе нашли самую горячую планету. Она почти столь же горяча, как наша Солнце.

Apple выпустила магическую клавиатуру с цифровой панелью. Яндекс.Навигатор теперь умеет показывать свободные места на парковках. iOS 11 действительно не поддерживает 32-битные приложения. Будьте осторожны. Кстати, в iOS 11 появится бизнес чат, кроме того обновление даст возможность сканировать QR-коды камерой.

Впрочем, iOS 10 по-прежнему популярнее всего. Она установлена на 86% устройств Apple. Samsung представила новые J3, J5, J7. Skype и Windows Phone "разведутся" уже летом.

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