NASA продемонстрировало концептуальный марсоход

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) продемонстрировало на выставке Summer of Mars ("Лето на Марсе") концептуальный полноразмерный марсоход под незамысловатым названием Mars Rover. Выставка проходит в Космического центра Кеннеди во Флориде.


Концептуальное средств передвижения, напоминающее знаменитый Бэтмобиль, разрабатывалось с конца 2016 года. Марсоход обладает угловатым дизайном, шестью колесами, изготовлен из углеродного волокна и алюминия, а питание производится от солнечной энергии. 


Как отмечается, этот концепт в реальности никогда не достигнет поверхности красной планеты, но будет участвовать в образовательном туре агентства по США.


Марсоход должен вмещать четырех космонавтов и оснащается собственной съемной лабораторией. Его размеры составляют 8,5 м в длину, 4 метра в ширину и 3,4 метра в высоту. Он может развивать скорость 60-70 км/ч. Задняя отсоединяемая часть представляет собой полноценную лабораторию, которая может производить автономные исследования, оставленная сама по себе.

Источник
Kennedy Space Center
Теги
космос NASA марс земля бэтмобиль

Комментарии

Материалы по теме

Cassini передал первые снимки Сатурна с близкого расстояния

27 апреля

NASA App — Всё о космосе

25 апреля 2014

NASA: обнаружена система с тремя потенциально пригодными для жизни планетами

22 февраля

Waking Mars — Тайны красной планеты

4 марта 2014

В NASA предлагают защитить атмосферу Марса магнитным экраном

6 марта

Подборка космических приложений ко Дню космонавтики

12 апреля 2014
Из рубрикиНаука и технологии
Huawei открыла монобрендовый магазин в Москве
Самыми дорогими брендами мира названы Google, Apple, Microsoft
На Украине заработала социальная сеть Ukrainians

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 87
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 38