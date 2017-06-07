NASA продемонстрировало концептуальный марсоход

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) продемонстрировало на выставке Summer of Mars ("Лето на Марсе") концептуальный полноразмерный марсоход под незамысловатым названием Mars Rover. Выставка проходит в Космического центра Кеннеди во Флориде.





Концептуальное средств передвижения, напоминающее знаменитый Бэтмобиль, разрабатывалось с конца 2016 года. Марсоход обладает угловатым дизайном, шестью колесами, изготовлен из углеродного волокна и алюминия, а питание производится от солнечной энергии.





Как отмечается, этот концепт в реальности никогда не достигнет поверхности красной планеты, но будет участвовать в образовательном туре агентства по США.





Марсоход должен вмещать четырех космонавтов и оснащается собственной съемной лабораторией. Его размеры составляют 8,5 м в длину, 4 метра в ширину и 3,4 метра в высоту. Он может развивать скорость 60-70 км/ч. Задняя отсоединяемая часть представляет собой полноценную лабораторию, которая может производить автономные исследования, оставленная сама по себе.