Самыми дорогими брендами мира названы Google, Apple, Microsoft

К пяти самым дорогим брендам мира относятся Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, сообщает компания Kantar Millward Brown, составившая список из ста самых дорогих брендов на планете. Таким образом, вся пятерка состоит из брендов IT-сферы.

При этом, общая стоимость брендов первой пятерки составляет 25% от стоимости всех участников рейтинга топ-100. Десятка же выглядит так:

  1. Google – 245,6 миллиардов долларов (рост на 7% по сравнению с 2016 годом)
  2. Apple – 234,7 миллиарда долларов (рост на 3% по сравнению с 2016 годом)
  3. Microsoft – 143,2 миллиарда долларов (рост на 18% по сравнению с 2016 годом)
  4. Amazon – 139,3 миллиардов долларов (рост на 41% по сравнению с 2016 годом)
  5. Facebook – 129,8 миллиардов долларов (рост на 27% по сравнению с 2016 годом)
  6. AT&T Telecom — 115,1 миллиардов долларов (рост на 7% по сравнению с 2016 годом)
  7. Visa Payments - 110,9 миллиардов долларов (рост на 10% по сравнению с 2016 годом)
  8. Tencent – 108,2 миллиардов долларов (рост на 27% по сравнению с 2016 годом)
  9. IBM Technology – 102,08 миллиардов долларов (рост на 18% по сравнению с 2016 годом)
  10. McDonald’s – 97,7 миллиардов долларов (рост на 10% по сравнению с 2016 годом)
Источник
Kantar Millward Brown
Теги
топ

Комментарии

Материалы по теме

10 девушек из компьютерных игр, которые не давали нам покоя

13 марта

10 игр, которые мы устали ждать: самые эпичные долгострои

19 апреля

10 игр на апрель

3 апреля

10 игр с несколькими концовками

27 апреля

10 культовых игр, которые стали бесплатными

25 апреля

10 лучших игр в жанре файтинг

20 марта
Из рубрикиНаука и технологии
На Украине заработала социальная сеть Ukrainians
Что случилось 6 июня 2017 года?
NASA открыло за год 10 потенциально опасных астероидов

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 87
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 38