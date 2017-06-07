Самыми дорогими брендами мира названы Google, Apple, Microsoft

К пяти самым дорогим брендам мира относятся Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, сообщает компания Kantar Millward Brown, составившая список из ста самых дорогих брендов на планете. Таким образом, вся пятерка состоит из брендов IT-сферы.

При этом, общая стоимость брендов первой пятерки составляет 25% от стоимости всех участников рейтинга топ-100. Десятка же выглядит так:

Google – 245,6 миллиардов долларов (рост на 7% по сравнению с 2016 годом) Apple – 234,7 миллиарда долларов (рост на 3% по сравнению с 2016 годом) Microsoft – 143,2 миллиарда долларов (рост на 18% по сравнению с 2016 годом) Amazon – 139,3 миллиардов долларов (рост на 41% по сравнению с 2016 годом) Facebook – 129,8 миллиардов долларов (рост на 27% по сравнению с 2016 годом) AT&T Telecom — 115,1 миллиардов долларов (рост на 7% по сравнению с 2016 годом) Visa Payments - 110,9 миллиардов долларов (рост на 10% по сравнению с 2016 годом) Tencent – 108,2 миллиардов долларов (рост на 27% по сравнению с 2016 годом) IBM Technology – 102,08 миллиардов долларов (рост на 18% по сравнению с 2016 годом) McDonald’s – 97,7 миллиардов долларов (рост на 10% по сравнению с 2016 годом)