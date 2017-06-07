На Украине заработала социальная сеть Ukrainians

На Украине заработала социальная сеть, созданная специально для жителей страны, под названием Ukrainians (оригинально, «Украинцы»). Создали ее внутри канадской IT-компании StartupSoft. При этом регистрироваться в ней предлагается в том числе и через заблокированный на Украине «ВКонтакте».

Именно так, желающим зарегистрироваться, предлагается авторизоваться либо с помощью электронной почты, либо с помощью «ВКонтакте» или Facebook. Все данные из популярных социальных сетей будут продублированы в «Украинцах».

В новой сети на данный момент зарегистрировано около 30 тысяч человек. Впрочем, отмечается «сырость» сети и отсутствие большинства привычных функций, вроде отправки личных сообщений, добавления в друзья, вступления в сообщества и возможности слушать музыку. Единственная возможность — сменить свое фото. Разработчики пообещали расширить функционал (который, по сути, на данный момент попросту отсутствует) при достижении отметки в 100 тысяч пользователей.  

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социальные сети Украина Валерын Папа

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