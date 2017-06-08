В Москве появился автомат по продаже лайков и подписчиков

Пользователи Twitter и Instagram заметили в Москве необычный автомат для печати фото из социальных сетей. Помимо обычной, уже довольно привычной функциональности, он предлагает посетителям торгового центра купить лайки к своим творениям и подписчиков. Автомат установлен в ТЦ "Охотный Ряд".


В иностранных СМИ уже обсуждают эту очередную новость про странных русских. Особенно забавляет журналистов стоимость услуги — 100 лайков обойдутся покупателю в 50 рублей, что составляет всего 0,88 доллара США, а 100 подписчиков — в 100 рублей или 1,75 доллара США.


Судя по комментариям в Instagram, за аппарат ответственен Назир Юсифов (Nazir Yusifov), автомат называется Snatap и продается всем желающим через ООО "Лайк Бокс". У Snatap заявлена следующая функциональность: печать фото из Instagram и VK, Telegram, печать брендированных фотографий и магнитов, продажа лайков и подписчиквов в Instagram, сбор обратных отзывов на событиях, промо- и BTL- акциях, продажа видеорекламы Indoor на экране Snatap.


Источник
Алексей Ковалев
Теги
Россия социальная сеть фейспалм фото INSTAGRAM

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