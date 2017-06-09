Что случилось 8 июня 2017 года?

Мы узнали, что Death Stranding на E3 2017 не привезут. Фигурку Цири можно будет купить в конце года. Square Enix анонсировала Dissidia Final Fantasy NT для PlayStation 4, игру выпустят в начале 2018-го года. Assassin's Creed Origins, судя по всему, получит "Золотое издание".

Tesla Model Y показалась на первом изображении. Fisker попросит за свой электромобиль больше 129 тысяч долларов. Samsung Galaxy Note 8 выглядит отлично в голубом. Кстати, у него не будет экранного датчика отпечатков пальцев. LeEco Le X920 снова показался на фото. В тесте засветился возможный ZTE Axon 8.

А OnePlus 5 весьма неплохо снимает по ночам. В Финляндии его, кстати, оценили в 550 евро. На его пресс-фото смотрим тут.

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Samsung разрабатывает собственную графику под названием S-GPU. 

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