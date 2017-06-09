За кроссовки от Apple просят 15 000 долларов на eBay

Винтажные кроссовки Apple с цветным логотипом компании, которые выпускались в 1990-х годах, появились на eBay. За столь интересный и редкий лот их владелец просит от 15 000 долларов.

Кроссовки были выпущены ограниченным тиражом и изначально предназначались только для сотрудников IT-гиганта. Поэтому в свободной продаже найти их было попросту невозможно.

Аукцион стартует 11 июня, в воскресенье. Владелец обуви считает, что сможет выручить около 30 000 долларов.

Учитывая, что кожаная куртка Стива Джобса ушла за 22 000 долларов, джинсы — за 3000 долларов, визитки — за 10 000 долларов, часы Seiko – за 12 800 долларов, это кажется вполне реальным. С другой стороны, Стив эти кроссовки не носил.  

Источник
Лента
Теги
Apple EBAY обувь eBay Мода

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Из тысяч фотографий был создан короткометражный фильм о полете на Луну
Что случилось 8 июня 2017 года?
Госдуме предлагают запретить инструменты для просмотра заблокированных сайтов

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 87
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 38
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31