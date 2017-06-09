За кроссовки от Apple просят 15 000 долларов на eBay

Винтажные кроссовки Apple с цветным логотипом компании, которые выпускались в 1990-х годах, появились на eBay. За столь интересный и редкий лот их владелец просит от 15 000 долларов.

Кроссовки были выпущены ограниченным тиражом и изначально предназначались только для сотрудников IT-гиганта. Поэтому в свободной продаже найти их было попросту невозможно.

Аукцион стартует 11 июня, в воскресенье. Владелец обуви считает, что сможет выручить около 30 000 долларов.

Учитывая, что кожаная куртка Стива Джобса ушла за 22 000 долларов, джинсы — за 3000 долларов, визитки — за 10 000 долларов, часы Seiko – за 12 800 долларов, это кажется вполне реальным. С другой стороны, Стив эти кроссовки не носил.