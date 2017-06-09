Google продает Boston Dynamics японцам

Японская телекоммуникационная и медиакорпорация SoftBank договорилась о покупке Boston Dynamics у Alphabet, холдинга, в который входит Google.


Отметим, что в прошлом году SoftBank купила британскую компанию ARM, известного разработчика мобильных (и не очень) процессоров. Boston Dynamics известна своими четвероногими, шестиногими, человекоподобными, прыгучими колесными и другими странными роботами.

SoftBank отмечает в своем заявлении, что "умная роботехника", судя по всему, станет основным двигателем следующей стадии информационной революции, а Boston Dynamics, определенно является лидером в области продвинутых динамичных роботов.

Помимо Boston Dynamics, SoftBank также покупает у Alphabet японскую компанию Schaft, специализирующуюся на двуногих роботах. Основные условия, в том числе сумма сделки, пока не разглашаются.

Источник
SoftBank
Теги
Google робот Alphabet Boston Dynamics

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