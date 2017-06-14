Что случилось 13 июня 2017 года?

E3 владеет умами и сердцами всех небезаразличных к игровой индустрии. На выставке показали не только Xbox One X, но и множество интересных игр. Например:

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Huawei Honor 9 представили официально. Аналогичным образом и Moto E4 и E4 Plus. В России за iPhone 8 попросят очень много. Сколько, читайте тут. Samsung Galaxy Note 7 "заново" дебютирует 7 июля. У Galaxy Note 8 окажется двойная камера на 13 МП.

Pixel XL 2 отменили. А у "МегаФона" случился очередной сбой. У E Ink имеется 10,5-дюймовый дисплей. Обновленный iPad Pro уже в продаже. А в Instagram появился архив.