Что случилось 13 июня 2017 года?
E3 владеет умами и сердцами всех небезаразличных к игровой индустрии. На выставке показали не только Xbox One X, но и множество интересных игр. Например:
- Forza Motorsport 7
- Assassin's Creed: Origins
- Anthem
- Wolfenstein II
- Ori and the Will of the Wisps
- Beyond Good & Evil 2
- Fallout 4 VR
- Doom VFR
- Age of Empires в 4К
- The Evil Within 2
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