Госдума в первом чтении одобрила закон о запрете анонимности в мессенджерах

На сегодняшнем заседании Государственной Думы депутаты приняли в первом чтении законопроект, предлагающий, фактически, запретить анонимное использование мессенджеров. В поддержку законопроекта проголосовало 356 депутата, против — только два.


Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение в нижней палате в мае 2017 года. Его авторами выступили Марина Мукабенова из "Единой России", Олег Николаев из "Справедливой России" и Александр Ющенко из КПРФ.

Законопроект добавляет изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", касающиеся регулирования сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). В частности, предлагается обязать мессенжеры идентифицировать пользователей в обязательном порядке.

В законопроекте дается определение мессенджерам и вводится понятие организатора обмена мгновенными сообщениями. На последнего возлагается обязанность передавать сообщения только идентифицированных пользователей. Идентифицировать же пользователей должен оператор связи с использованием абонентского номера. Проще говоря, пользоваться мессенджерами смогут только пользователи, прошедшие идентификацию по номеру телефона.

Также мессенджеры должны обеспечить конфиденциальность передаваемых сообщений. Пользователям должна предоставляться возможность блокировать получение сообщений от других пользователей. Также должна появиться возможность рассылки сообщений по инициативе органов государственной власти. Еще одна обязанность — ограничение массовых рассылок по требованию властей или просто передачи сообщений с информацией, распространяемой с нарушением законодательства РФ.

Если владельцы мессенджера не выполнят требований, сервис предлагается блокировать на уровне операторов связи. Также предполагаются штрафы до 1 млн рублей за невыполнение указанных обязанностей.

Если законопроект пройдет все необходимые инстанции, то эти требования вступят в силу с 1 января 2018 года.

Источник
Госдума
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