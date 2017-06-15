Готовится отдельный фильм о трансформере Бамблби

В Empire подтвердили слухи о том, что в разработке находится отдельный фильм о трансформере Бамблби. Картина так и называется, «Бамблби». Это будет приквел, действие которого развернется в 1980-х годах.

Майкл Бэй (Michael Bay), отец голливудских Трансформеров, связан с картиной в качестве продюсера. Однако по духу новинка окажется отличной от привычных нам боевиков с гигантскими роботами. Боссы Paramount хотят, чтобы «Бамблби» был ориентирован на подростковую и детскую аудиторию. В качестве режиссера выбран Трэвис Найт (Travis Knight), а главную героиню, школьницу, подрабатывающую механиком, сыграет Хейли Сайнфелд (Hailee Steinfeld).

Премьера картины намечена уже на 7 июня 2018 года.

Источник
GeekTyrant
Теги
кино трансформеры

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