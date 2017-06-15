Евросоюз отменил роуминг на своей территории

Европейская комиссия объявила об отмене платы за внутренний роуминг на территории Европейского Союза с 15 июня 2017 года. Это означает, что переезжая из страны в страну европейцы смогут пользоваться сотовой связью по "домашним" ценам своего региона.





По словам Антонио Таяни (Antonio Tajani), президента Европейского парламента, отмена роуминговых платежей — настоящий успех Европы. Граждане Евросоюза теперь могут путешествовать между странами сообщества без доплаты за роуминг для звонков, SMS и мобильного интернета. К этому Евросоюз шел 10 лет, постепенно снижая стоимость роуминга, пока не операторы и власти смогли его окончательно отменить сейчас.

Соглашение заключили 28 стран-участниц Евросоюза, а также Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Великобритания, несмотря на затянувшийся выход из Евросоюза, пока в тоже участвует в инициативе, но соглашение может быть пересмотрено через два года.