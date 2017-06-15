Facebook разрешила использовать GIF-ки в комментариях

Команда социальной сети Facebook отпраздновала 30-летие файлового формата GIF, разрешив использовать его в комментариях к записям. До этого момента пользователи Facebook могли вставлять GIF-изображения в обновления статусов, но с 15 июня 2017 года эта опция доступна и для комментариев.





При наборе комментария пользователям теперь также доступен поиск по GIF-кам. Также команда Facebook поделилась занимательной статистикой. Например, через Facebook Messenger в прошлом году было отправлено 13 миллиардов GIF-ок , это почти 25 тысяч GIF в минуту. Отмечается, что за последний год количество отправленных GIF в Messenger выросло втрое.