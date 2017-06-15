Facebook разрешила использовать GIF-ки в комментариях

Команда социальной сети Facebook отпраздновала 30-летие файлового формата GIF, разрешив использовать его в комментариях к записям. До этого момента пользователи Facebook могли вставлять GIF-изображения в обновления статусов, но с 15 июня 2017 года эта опция доступна и для комментариев.


При наборе комментария пользователям теперь также доступен поиск по GIF-кам. Также команда Facebook поделилась занимательной статистикой. Например, через Facebook Messenger в прошлом году было отправлено 13 миллиардов GIF-ок , это почти 25 тысяч GIF в минуту. Отмечается, что за последний год количество отправленных GIF в Messenger выросло втрое.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть FACEBOOK GIF

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Система искусственного интеллекта Microsoft первой получила максимальные очки в Ms. Pac-Man
День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft
Twitter выпустил большое обновление

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 89
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31