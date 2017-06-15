KFC отправит в космос бургер

Сеть ресторанов быстрого питания KFC вместе с космическим стартапом World View отправит в космос (точнее — в стратосферу) бургер «Зингер».

Блюдо запустят уже 21 июня. Транслировать мероприятие собираются в прямом эфире. В стратосфере бургер, который полетит на воздушном шаре Stratollite в специальной капсуле, будет находиться 4 дня. Затем бургер вернется на Землю.

Авторы проекта хотят показать на примере запуска свои достижения и готовность технологии для полетов в стратосферу.   

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