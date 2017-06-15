У Солнца мог быть брат-близнец

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, проанализировав радиоволновое излучение, исходящее из пылевого облака в созвездии Персея и подсчитав там количество обычных звезд и бинарных возрастом около миллиона лет (результат — 45 одиночных звезд, 19 двойных, пять — с более чем двумя звездами в системе), пришли к выводу, что наше Солнце было изначально двойной звездой.

Выяснилось, что все бинарные системы, расположенные на расстоянии равном или превышающим 500 астрономических единиц (1 единица равна расстоянию от Солнца до Земли), моложе 500 тысяч лет и выстроены вдоль оси пылевого облака. А более старые звезды расположены ближе друг к другу.

Статистические модели показали, что такое распределение возможно только если все звезды, схожие с Солнцем, на раннем этапе своего развития имели связанного гравитацией близнеца.

Ученые уверены, что Солнце нашей системы не является исключением и когда-то у него был брат-близнец и имя его Немезида.