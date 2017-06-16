Коричневый карлик оказался двумя планетами

Объект 2MASS J1119-1137, расположенный на расстоянии 85 световых лет от Земли,который астрономы раньше причисляли к коричневым карликам (нечто среднее между звездой и планетой), оказался двумя планетами. К такому выводу ученые пришли, изучив результаты новых наблюдений, проведенных на Обсерватории Кека в США.

2MASS J1119−1137 это две планеты, которые вращаются друг вокруг друга. Исследование об этом опубликовано на сайте Arxiv.org. Каждая из двух планет по размерам сопоставима с Юпитером, однако весит в четыре раза больше. Расстояние между двумя планетами составляет около 600 миллионов километров. Возраст планет оценивают всего в 10 000 000 лет. Также сообщается, что материнской звезды рядом нет.

Ученые предположили, что коричневые карлики, обнаруженные ранее, также могут оказаться двумя планетами.  

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