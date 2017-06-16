Facebook случайно раскрыла данные тысячи модераторов

В социальной сети Facebook произошла утечка персональных данных более тысячи модераторов из 22 отделений компании. Об этом сообщило издание Guardian.


Отмечается, что на данный момент ошибка устранена, однако уже раскрытая информация заставляет опасаться за свои жизни пострадавших от утечки сотрудников Facebook, которые занимались отслеживанием и удалением контента экстремисткой и сексуальной направленности.

Достоянием общественности стали такие данные, как имена, возраст и город проживания. Из тысячи раскрытых модераторов около сорока работают в анти-террористическом подразделении, расположенном в европейской штаб-квартире Facebook в Дублине. Около шести из них причислены к группе повышенного риска, поскольку могли их профили просматривались потенциальными террористами. Как отмечает Guardian, один из них даже был вынужден сбежать из Ирландии после того как обнаружил, что его профиль просматривали семеро подозреваемых в терроризме и связанных с забаненной на Facebook группой, поддерживаемой ХАМАС.

Источник
Guardian
Теги
безопасность социальная сеть FACEBOOK фейспалм шапочка из фольги

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