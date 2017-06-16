NASA показало марсианского человекоподобного робота

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало видео с демонстрацией человекоподобного робота под названием Valkyrie. Ролик был выложен на канале лаборатории IHMC Robotics.

На видео Valkyrie автономно проходит путь по неровной поверхности с разбросанными "камнями". Робот создан в Космическом центре имени Линдона Джонсона, центре NASA по разработке пилотируемых космических кораблей. Алгоритм, отвечающий за проделанный роботом трюк, разработан в IHMC Robotics.

Алгоритм использует данные, собранные лидарами, для вычисления плоских областей, на которые можно сделать шаг для достижения определенной оператором цели. Движение по труднопроходимой местности — заметно более сложный трюк, который показывал Valkyrie ранее. Робот разрабатывается для отправки на Марс, в качестве помощника будущим колонистам.

Источник
IHMC Robotics
Теги
космос NASA марс своя атмосфера робот НАСА

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